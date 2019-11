GOTTHARD all’Alcatraz a Maggio, CORELEONI a Bergamo a Dicembre

Dal 1992 i GOTTHARD hanno l’energia che scorre nelle loro vene e, sin dagli inizi della loro carriera, rappresentano un punto di riferimento per la scena hard rock europea. Svizzeri di origine, sono riusciti negli anni a costruirsi un’ottima fama e un’ampia fetta di successo che nel tempo ha permesso loro di girare il mondo in lungo e in largo sui palchi più importanti e di vendere oltre 1 milione di copie dei loro dischi. Nel 2020 i Gotthard torneranno on the road in tutta Europa ed hanno già programmato un’unica data italiana:

GOTTHARD

+ special guest

Giovedì 14 MAGGIO 2020 @ Alcatraz – MILANO

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerto: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in prevendita su Ticketone a partire dalle ore 10 di martedì 26 novembre.

I Gotthard sono: Leo Leoni (chitarra), Nic Maeder (voce e chitarra), Marc Lynn (basso), Hena Habegger (batteria) e Freddy Scherer (chitarra).

Cogliamo occasione per riproporre la più recente video-chiacchierata di Barbara Caserta per Linea Rock con Leo, nell’attesa del nuovo album elettrico, che arriva dopo la parentesi melodica e unplugged/orchestrale di “DeFrosted 2” (2018) e che i Gotthard stanno ultimando in questo periodo con uscita annunciata entro Marzo 2020.

Ricordiamo anche che Leo Leoni suonerà a Bergamo con il suo side project CORELEONI l’8 Dicembre 2019 al Druso di Ranica: con questo progetto solista che “gioca” sul suo cognome, Leo si dedica alla rivisitazione del repertorio dei Gotthard degli esordi (quello più spinto del periodo Steve Lee) e alla voce presenta il fenomeno cileno Ronnie Romero (Ritchie Blackmore’s Rainbow, Lords Of Black), accanto all’ex Gotthard Jgor Gianola alla seconda chitarra. Il quintetto – con Mila Merker al basso e Hena Habegger alla batteria (attualmente sostituito dall’italiano Alex Motta) – ultimamente ha deciso di aprirsi anche agli inediti sull’album “CoreLeoni 2” (AFM Records), accolto con rinnovato entusiasmo da parte dei fan. Info e prevendita biglietti (€20,00 + d.p.) per l’unico concerto italiano dei Coreleoni su Mailticket.