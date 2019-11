Consegnate le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a Milano

Sono state 28 le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana consegnate stamattina presso l’istituto dei Ciechi di via Vivaio durante la cerimonia a cui hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Sala, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala e il prefetto di Milano Roberto Saccone. 21 i nomi insigniti del titolo di Cavaliere, 4 di quelle di Ufficiale, uno a Commendatore (l’ambasciatore in Cile Mauro Battocchi), uno a Grande Ufficiale (l’ad di Borsa Italiana Marcello Cardani) e, infine, uno a Cavaliere di Gran Croce (al defunto Maestro del Lavoro Dante Malesci Baccani). Aperta con un’esecuzione dell’Inno nazionale, la cerimonia è proseguita con la consegna delle pergamene agli insigniti da parte dei sindaci in fascia tricolore dei Comuni di residenza e del vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. “L’onorificenza è un traguardo ma anche un inizio, un ricordo che attraverso questo atto una persona ha fatto ma può fare ancora tanto per la nostra società – ha dichiarato Fabrizio Sala -. Mi auguro che chi ha raggiunto questo traguardo sia un modello per le generazioni future, affinché possano rispettare i valori positivi che oggi testimoniate”. Congratulazioni ai nominati anche da parte del prefetto di Milano, Roberto Saccone: “Il capo dello Stato, nel selezionare i premiati, non parla solo alla loro grande capacità professionale ma anche a qualcosa in più – ha commentato il prefetto -: ovvero l’essere generosi, dare di più, l’esprimersi come attività di sostegno alla società. Il progresso individuale si inscrive nel progresso dell’intera comunità nazionale”.