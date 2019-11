Violenza donne, saracinesche abbassate a Milano

#close4forwomen è la campagna lanciata dall’associazione Action Aid per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione che vivono alcuni centri anti violenza e, in generale, alcuni luoghi dedicati ad aiutare le donne che rischiano la chiusura perché i fondi a loro destinati arrivano in ritardo. La campagna è stata lanciata oggi a Milano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Sono oltre 43.000 le donne che ogni anno chiedono aiuto a un centro antiviolenza. I fondi previsti dal governo, anche se in crescita nel corso degli ultimi anni, non sono sufficienti ma soprattutto arrivano a singhiozzo: a inizio ottobre solo il 34% dei 12,4 milioni stanziati nel 2017 è stato erogato, lo 0,4% per il 2018 e ancora nessuna risorsa è stata assegnata per il 2019″ dice ActionAid.

“A queste condizioni si rischia di far chiudere le strutture di supporto e accoglienza, togliendo alle donne che subiscono violenza la possibilità di essere assistite e costringendo le operatrici a una costante precarietà professionale e personale.

E un Paese in cui una donna su tre nel corso della sua vita subisce violenza fisica o psicologica dal partner o ex partner, non può più aspettare. Bisogna agire subito per evitare che altre storie come queste possano accadere”.