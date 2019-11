Mattarella ha inaugurato il nuovo Campus della Bocconi [VIDEO]

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prendendo la parola all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Bocconi ha definito il “dinamismo” di Milano “prezioso per tutto il Paese”. Salutando i presenti, Mattarella si è infatti rivolto anche al sindaco Giuseppe Sala che, ha ricordato il Capo dello Stato “Poc’anzi al momento del taglio del nastro del nuovo campus ha sottolineato come Milano abbia vissuto un altro momento del suo dinamismo così prezioso per tutto il nostro Paese”. Prima della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, Mattarella e Sala avevano partecipato entrambi al taglio del nastro del nuovo Campus Bocconi di via Sarfatti, realizzato nell’area dell’ex Centrale del latte.

“Nella storia sempre le novità hanno provocato disorientamento, chiusure desiderio di ritorno al passato: questo è particolarmente vero in questa stagione in cui i mutamenti e le novità sono amplissimi e veloci e la tentazione che fa affiorare desideri di semplificare quel che è complesso in maniera illusoria è rischiosa perché, al contrario, le novità così complesse non possono essere né accantonate né ignorate né rimosse, ma vanno affrontate consapevolmente con competenza per poterle governare e non esserne travolti”: lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condividendo così il richiamo “alla competenza in una stagione di complessità in cui emergono tendenze alla semplificazione”, fatto nelle sua relazione dal Rettore dell’Ateneo, Gianmario Verona. “Questo è un richiamo di grande importanza”, ha detto il Capo dello Stato. (MiaNews)