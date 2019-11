“Trenord indegna”, i pendolari preparano una manifestazione a Cadorna

I pendolari lombardi dicono basta ai disservizi di Trenord e intendono farlo martedì 26 novembre alle 18 davanti alla stazione di Milano Cadorna per esprimere – come scrivono in una nota – la delusione per le condizioni “indegne del servizio di trasporto ferroviario della Lombardia”. I comitati dei viaggiatori invitano tutti coloro che quotidianamente si trovano a fare i conti con ritardi e soppressioni del servizio ferroviario di Regione Lombardia a mobilitare quante più persone possibile con l’hashtag #adessobasta.