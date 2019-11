Il lungo digiuno è stato interrotto. Arianna Errigo torna a vincere in Coppa del Mondo a tre anni di distanza dall’ultima volta (Cancun, 2016) e lo fa con una grande prova di forza. L’atleta di Muggiò (Monza), tesserata per i Carabinieri, ha conquistato il successo nella prima tappa stagionale del circuito, a Il Cairo, in Egitto.

In finale Arianna Errigo si è imposta per 15-6 sulla cinese Shi Yue, che in semifinale aveva avuto la meglio di Elisa Di Francisca. In precedenza per la Errigo era arrivato il successo per 15-14 sulla forte francese Ysaora Thibus in semifinale, quello per 15-11 su Martina Batini ai quarti, quello per 15-14 sulla giapponese Yuka Ueno agli ottavi. Ai

sedicesimi Arianna Errigo si era imposta in un altro derby, quello con Beatrice Monaco, concluso col punteggio di 15-12, mentre nei trentaduesimi, al primo assalto di giornata, aveva superato la cinese Cai Yuanting per 15-8.

