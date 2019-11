Milano Partecipa al Mudec

Si conclude oggi, domenica 24 novembre, Milano partecipa, la manifestazione promossa da Comune di Milano e Fondazione Cariplo che nasce con l’obiettivo di stimolare il confronto e la partecipazione alla vita pubblica e di creare consapevolezza sul ruolo che ciascuno può esercitare, per alimentare un rinnovato senso di appartenenza e di comunità. Dibattiti, incontri, tavole rotonde affronteranno i temi dello stato di diritto e del governo della cosa pubblica, in un contesto globale in cui il processo di digitalizzazione ha mutato rapidamente e in profondità non soltanto le modalità d’interazione interpersonale ma anche di accesso alle informazioni.

Nell’arco di questi tre giorni sono state esplorate quattro aree di riflessione di stringente attualità: Digitalizzazione del processo democratico, Economia e Impresa, Comunità e Territorio, Città e Politica.

Il programma della giornata al MUDEC:

14.00-15.00

Educazione e cultura di massa: ruolo e responsabilità dei media

Il potere dei media nella creazione di valori e nell’orientare opinioni.

Con Antonio Campo Dall’Orto (International Media Executive), Fabiola Bertinotti (Corporate Communications & Reputation Economy Expert) e Maria Grazia Mattei (Founder MEET Digital Culture Center).

15.00-16.00

Superare le barriere d’accesso alla partecipazione

Come superare gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione di tutti alla vita delle comunità.

Con Don Gino Rigoldi, presidente di Comunità Nuova, Francesca Fedeli (FightTheStroke.org) e Piero Colaprico (la Repubblica).

16.00-17.00

Il genere che genera

Le parole chiave per superare il gender gap nelle aziende e nelle organizzazioni.

Con Maurizia Villa (Managing Director Italia, Korn Ferry), Chiara Bisconti (presidente Milanosport), Silvia Rovere (presidente Assoimmobiliare) e Andrea Cabrini (Class CNBC).

17.00-18.00

Qualunque cosa succeda

La città, l’economia e la cultura: come fare politica tra i giovani.

Con Umberto Ambrosoli, avvocato e saggista, Roberto Arditti, presidente di Kratesis, Angelica Potieri (Fondazione Nazionale Cinzia Dabrassi) e Matteo Carioti, studente di Giurisprudenza.

Tra gli altri incontri: Software Open Source al servizio dei cittadini (Copernicani), La città soft. Partecipata, inclusiva e ibrida (Politecnico di Milano – Dipartimento di design) al Mudec, La cittadinanza attiva e il mondo dei giovani: come si dispiega l’etica pubblica del futuro (Milano Positiva), Verso la nascita di una cittadinanza globale sui bilanci partecipativi e sulla legalità (BiPart), APProach (Comune di Milano – Relazioni Internazionali), Presente, passato e futuro della partecipazione a Milano (Ascolto Attivo) in Cariplo Factory, Adriano Community Days: Il festival del quartiere Adriano (Shifton) presso l’Adriano Community Center, Canti e danze d’autunno. Giovani musicisti tra virtuosismo e impegno sociale (SONG) al Teatro Dal Verme.

Tutti gli eventi sono gratuiti e l’ingresso è libero previa prenotazione.

É sufficiente collegarsi al sito https://www. milanopartecipa.com/programma/ , selezionare l’evento o gli eventi desiderati, cliccare sull’apposito link “Registrati” e registrarsi seguendo le istruzioni riportate.

www.milanopartecipa.com