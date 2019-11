Incendio in casa, le fiamme partite dalla batteria del monopattino elettrico

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, contro ignoti, sul caso per la morte dei due giovani fidanzati morto nel rogo scoppiato nel loro appartamenti in Alzaia Naviglio Grande. Il pm Gaetano Ruta ha disposto l’autopsia sul corpo dei due giovani, Rosita Capurso 27 anni e Luca Manzin 29 anni. Tra le ipotesi principali dell’incendio c’è quella del monopattino elettrico: la batteria sarebbe esplosa mentre era sotto carica. Per un insieme di concause, da lì le fiamme si sarebbero sviluppate velocemente, per la presenza di panni e di vernici (i due fidanzati stavano imbiancando l’appartamento) Il pm ha disposto l’autopsia sui corpi delle vittime e ha posto sotto sequestro la villetta.