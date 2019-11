Torna, dal 7 al 22 dicembre, l’iniziativa “Panettone sospeso”, promossa per la prima volta l’anno scorso dalla pasticceria Vergani a favore della onlus Pane Quotidiano. L’iniziativa, quest’anno, è in programma nelle stesse date, ma aumentano le pasticcerie coinvolte e questa volta a beneficiarne saranno gli ospiti di casa Jannacci, la struttura comunale di accoglienza per senzatetto di viale Ortles. Chi vorrà potrà quindi acquistare un panettone “sospeso” nelle pasticcerie Alvin’s di via Mechiorre Gioia, Giacomo di via Sottocorno; Longoni di via Tiraboschi; Vergani di corso di porta Romana; Sant’Ambroeus di corso Matteotti e San Gregorio di via San Gregorio. Al termine della raccolta, il 22 dicembre, le pasticcerie in base ai panettoni acquistati ne raddopieranno il numero per donarli a Casa Jannacci.