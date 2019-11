La strada statale 42 “del Tonale e della Medola” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Artogne (km 70) in provincia di Brescia, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona. La vittima è un 54enne originaria della provincia di Terni, altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Le auto si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due eliambulanze.