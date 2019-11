Tre persone sono state soccorse durante la notte a Cinisello Balsamo, in via Grandi, dove all’interno del box in cui vivono avevano acceso una stufa per scaldarsi, rimanendo intossicati dal monossido di carbonio. Attorno a mezzanotte l’intervento dei sanitari: i tre sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. (MiaNews)