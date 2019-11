“Ahimsa” nuovo singolo degli U2+AR Rahman

In occasione della prima visita degli U2 in India, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano degli U2 e del leggendario compositore A.R. Rahman, intitolato ‘Ahimsa’. Ahimsa – la parola in sanscrito per non violenza – celebra la diversità spirituale dell’India e unisce l’ethos degli U2 con la maestria di A.R. Rahman. La collaborazione arriva a meno di un mese dal primo concerto in India: gli U2 porteranno, il 15 dicembre, per la prima volta a Mumbai, il Joshua Tree Tour. “Ahimsa richiede coraggio e forza.” spiega A.R. Rahaman “Una qualità impermeabile alle armi o al potere. E’ una missione per guarire il mondo in cui viviamo e la collaborazione con gli U2, grazie alla loro storia, arriva in un momento perfetto per far rivivere questo movimento” “E’ stata una gioia assoluta lavorare con A.R. Rahaman, una superstar e un talento imponente e generoso.” afferma The Edge “Siamo tutti particolarmente entusiasti di visitare la sua terra natale tra poche settimane. L’India è stata nella nostra lista dei desideri per molto tempo. I principi dell’ahimsa o della non violenza, che da sempre ci rappresentano, sono stati un pilastro importante da quando ci siamo incontrati per suonare insieme. Non vediamo l’ora di vivere in prima persona la cultura dell’India, un luogo che unisce tutt’insieme il moderno e l’antico”. Bono dice “La lotta contro l’ingiustizia è sempre stata molto importante per noi. Siamo stati in qualche modo formati dalle parole di Martin Luther King che era uno studente del Mahatma Gandhi. Nel 2019 saranno pubblicate anche quattro canzoni scelte dall’ampio catalogo della produzione degli U2, remixate da artisti indiani locali e in arrivo su tutte le piattaforme di streaming.