Spari sull’autobus, individuato il responsabile [VIDEO]

Individuato il responsabile che lo scorso 11 novembre a Milano aveva esploso alcuni colpi – 6 i bossoli in totale ritrovati dagli agenti della Questura – con una pistola scacciacani all’interno dell’autobus 1350 della linea 67 (dir. Scanini) nei pressi della fermata ‘Quinto Romano’, per poi darsi alla fuga. Si tratta di un milanese di 21 anni, indagato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare a casa del ragazzo i poliziotti hanno rinvenuto 1 Pistola scacciacani marca Bruni modello New Police 8mm priva di tappo rosso con caricatore, 10 cartucce 8 mm, 50 cartucce 9 mm, 1 coltello a farfalla, 8 coltelli Opinel con blocco lama, 3 coltelli blocco lama e 2 coltellini svizzeri.