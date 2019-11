Fridays For Future scrive al Sindaco Sala

A dieci giorni dal Quarto Sciopero Globale per il Clima, che si svolgerà il prossimo 29 novembre, Fridays for Future Milano ha deciso di scrivere una lettera pubblica al Sindaco di Milano Giuseppe Sala per chiedergli una svolta radicale in favore della riconversione ecologica della città. “Sono passati sei mesi dall’approvazione della Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale e gli impegni assunti dal Comune di Milano sono quasi del tutto disattesi, mentre le più recenti scelte di politica urbanistica vanno in direzione contraria” scrivono i giovani del movimento nato sulla scia delle proteste dell’adolescente svedese, Greta Thumberg.“ Nella lettera Fridays for Future Milano chiede impegni precisi e propone soluzioni concrete su mobilità, territorio, verde pubblico e lotta all’inquinamento, per affrontare l’emergenza climatica e ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Milano.

