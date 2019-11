San Siro, Palazzo Marino scrive ai Club

L’amministrazione comunale ha ribadito in una lettera scritta ai club, la piena ed immediata disponibilità ad incontrare le società, anche per capire la natura delle possibili funzioni che potrebbe ricoprire il Meazza. Il comune ha informato le squadre di aver scritto alla Soprintendenza riguardo al vincolo su San Siro e appena avrà notizie informerà i club. Inoltre Palazzo Marino, ha sottolineato come lo studio di fattibilità presentato dalle squadre vada rivisto, con previsione delle volumetrie ridimensionate e la rifunzionalizzzione del Meazza, per capire le ricadute dal punto di vista finanziario (già ritenuto carente dalla conferenza dei servizi). Il comune ha infine ricordato e precisato che non ci sono vincoli di legge riguardo alle tempistiche per ridefinire lo studio di fattibilità e la presentazione del progetto finale.