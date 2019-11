Sparatoria in un bar di Pioltello ieri : un albanese di 40 anni e un 45enne, entrambi con precedenti, si trovano ricoverati in gravi condizioni. Il primo è in pericolo di vita mentre le condizioni dell’altro sarebbero in leve miglioramento.I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto, ma non hanno ancora potuto sentire i due feriti, entrambi sedati, e al momento non sarebbero emerse testimonianze di rilievo.