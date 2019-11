Qualità della vita, Milano prima per il tenore di vita

Milano è prima nella classifica sul tenore di vita e a seguire nel gruppo di testa ci sono Bologna, Monza e Brianza e Trieste. Chiude la classifica Crotone E’ quanto emerge nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla sua ventunesima edizione. Tra le 28 posizioni di testa figurano quasi esclusivamente province dell’Italia settentrionale. Le 23 province censite nel gruppo di coda, viceversa, sono tutte nell’Italia meridionale e insulare. Siena invece si conferma al primo posto nella classifica del tempo libero e turismo, confermando i piazzamenti conseguiti nelle cinque passate edizioni, così come Rimini, Aosta e Verbano-Cusio-Ossola, mentre Grosseto si piazza in quinta posizione. Chiude la classifica, come negli anni passati, Crotone.

La città italiana dove si vivee meglio è Trento. La provincia autonoma è al primo posto per gli affari e il lavoro, l’ambiente, l’istruzione, il tempo libero, il turismo. All’ultimo posto Agrigento, risultata carente quasi sotto tutti gli aspetti. Dai primi 68 posti della classifica non compaiono città del Sud.