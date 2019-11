Operazione “Condor” pt 2, altri 5 arresti

La seconda parte dell’operazione Condor, che dieci giorni fa ha portato all’arresto di 51 persone e aveva svelato come i clan della malavita gestivano le truffe agli anziani in tutta Italia, ha portato all’esecuzione di ulteriori 5 misure cautelari. L’indagine aveva svelato un collaudato sistema fatto di “telefonisti” e “operativi”. I primi contattavano le vittime, raggirandole raccontando di un incidente accaduto ad un famigliare, i secondi si presentavano per raccoglitore soldi o oro per pagare la presunta cauzione. Nel provvedimento “Condor 2”, emesso dal gip di Milano Cecchelli è contestata l’associazione a delinquere finalizzata alle truffe. Sono 18 fin ora gli episodi accertati, tra cui, quello del 24 novembre 2016, quando la banda ha commesso due truffe a due anziane per un “bottino” di circa 200mila euro.