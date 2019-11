È iniziata con l’incontro con i presidenti Liu Liange di ‘Bank of China Limited’ e Branch Zhao Rong di ‘Bank of China Shanghai’ la missione istituzionale in Cina del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, accompagnato dall’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini e una delegazione composta da rappresentanti di Confindustria, Fiera Milano e delegati all’internazionalizzazione di diversi atenei lombardi.

Obiettivo della trasferta (che dopo la Cina prevede una tappa in Uzbekistan) è favorire lo sviluppo imprenditoriale lombardo e intensificare la collaborazione universitaria nel campo della ricerca in questi Paesi.

“Con il presidente della Bank of China – ha spiegato il presidente – abbiamo parlato delle possibili sinergie in vista delle prossime edizioni delle Olimpiadi invernali a Pechino nel

2022 e a Milano-Cortina nel 2026. Per Bank of China l’industria degli sport su neve e ghiaccio è strategico ed è un ambito dove la Cina intende sviluppare con l’Italia e la Lombardia le migliori esperienze di sviluppo del settore. La Banca è sponsor

delle Olimpiadi 2022 ed ha anticipato l’interesse per l’organizzazione di eventi sul tema sport su neve e ghiaccio la prossima primavera a Milano e a Cortina, con il coinvolgimento

di imprese”. “Abbiamo ragionato di trasferimento tecnologico, ipotizzando anche una sorta di bilaterale per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e innovazione – ha aggiunto l’assessore Caparini – specie nel settore biomedico. Inoltre, si è convenuto di valutare una possibile collaborazione nel settore degli investimenti infrastrutturali”.

Nel pomeriggio (mattina in Italia) il presidente Fontana ha incontrato il sindaco di Shanghai e vicepremier, Ying Yong, figura molto rilevante nello scacchiere politico nazionale. “Si è trattato di un momento di confronto molto positivo – ha commentato il governatore – e sono lieto che il sindaco abbia espresso la volontà di promuovere a livello superiore la collaborazione fra la sua Provincia e la Regione Lombardia. L’obiettivo è promuovere ulteriormente le relazioni fra Lombardia e Shangai, a partire dalla valorizzazione dei rapporti storici già esistenti. La capitale economica cinese ha una popolazione di 32 milioni di abitanti, con un’aspettativa di vita che col tempo continua ad aumentare. Stanno pertanto iniziando ad affrontare il problema della cronicità che necessita sicuramente di investimenti in ricerca, nel campo della biomedica e della farmaceutica. Per questo sarà strategica anche una collaborazione con il nostro polo della ricerca nel campo della scienza e vita, ‘Human Technopole'”. “Shangai rappresenta una meta fondamentale per il mondo dell’impresa lombarda – ha affermato Caparini -. In questo momento lavorano per caratterizzare Shangai come città di innovazione, cultura ed ecologia”. Un settore – ha ricordato Fontana – dove la nostra regione gioca un ruolo da protagonista visto che su 1.200 imprese italiane, 650 si trovano sul nostro territorio e sono guidate da under 35.

Il programma della missione, che terminerà domenica prossima, prosegue domani, sempre a Shanghai, dove la delegazione lombarda parteciperà all’inaugurazione del Salone del Mobile in programma, dal 20 al 22 novembre al Shanghai Exhibition Center.