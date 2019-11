Milano, madre e figlio arrestati per spaccio

Gli agenti delle volanti della Questura di Milano hanno arrestato un giovane 28 anni e la madre di 60, italiani, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti, venerdì scorso, hanno controllato in via Caterina da Forlì un’autovettura dove si trovavano a bordo la donna, il figlio 28enne e un bambino di due anni, figlio di quest’ultimo. Madre e figlio, già noti alla Polizia, sono stati trovati in possesso di 800 euro in contanti e 1,5 grammi di cocaina.

Successivamente, a seguito della perquisizione nelle abitazioni delle due persone fermate, i poliziotti delle volanti hanno rinvenuto e sequestrato 26,60 grammi di cocaina, 14,07 grammi di marijuana. 2,3 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 1.400 euro in contanti.