Dopo la pausa di ieri ha ripreso a nevicare sulle Alpi. Neve record a Livigno, in alta Valtellina, dove il manto bianco ha quasi raggiunto il metro in paese e si aggira sul metro e mezzo in quota, donando al Piccolo Tibet un paesaggio da fiaba. Sono previste nevicate anche per domani e martedì. Il maltempo che sta flagellando diverse parti d’Italia qui è invece una benedizione per la stagione invernale. Per troppa neve è stata costretta a fermarsi, oggi, la famosa ferrovia Retica, il trenino rosso del Bernina.

Tra Pontresina e Poschiavo circolano autobus sostitutivi. La durata dell’interruzione per ora è indeterminata. I treni spazzaneve hanno di fronte un superlavoro lungo la linea che scavalca il passo del Bernina.