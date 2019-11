Al via il piano freddo per le persone in difficoltà

In vista della diminuzione delle temperature e dell’approssimarsi dell’inverno, il Comune di Milano attiverà da domani, lunedì 18 novembre, le misure del cosiddetto Piano Freddo che, fino a fine marzo, prevede il potenziamento dei posti letto normalmente a disposizione nei Centri per le persone adulte senza dimora.

Già da domani dunque, verrà ampliato l’orario di apertura del Casc, Centro Aiuto Stazione Centrale, che da quest’anno accoglierà le persone nel nuovo spazio di via Sammartini 120 e che rimarrà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 12 alle 21 il sabato, la domenica e nei festivi. Negli stessi orari, chiamando al numero 02 884 47647 si potranno richiedere informazioni sui servizi, le strutture residenziali, le Unità Mobili, i Centri Diurni, le mense e le docce pubbliche. Il personale di via Sammartini 120 sarà anche potenziato con l’inserimento di figure professionali con competenze specifiche: psicologi, mediatori linguistici, assistenti sociali, educatori, consulenti legali. All’esterno del Centro aiuto sarà attivo il camper dei Medici Volontari Italiani e il nuovo Camper dell’Associazione “Stop TB” che, in collaborazione con Ats, effettueranno gli screening sanitari prima dell’ingresso nelle strutture.

Il sistema di accoglienza residenziale delle persone senza dimora ha cambiato volto: si è esteso e qualificato. Le strutture permanenti attive tutto il giorno e tutto l’anno saranno a disposizione per 300 posti letto per progetti di inclusione sociale e per l’ospitalità continuativa fino a dicembre 2021. I posti letto permanenti sono così articolati: 200 posti nella struttura comunale di via Aldini, affidata in gestione con una procedura ad evidenza pubblica a Fondazione Progetto Arca, 60 posti nella struttura convenzionata “Casa Rossa” di Corso Lodi gestita da Fondazione Fratelli di San Francesco (in collaborazione con Arcadia, Angels Service e Insieme si può), 40 posti nella struttura di via Fantoli di Fondazione Progetto Arca. Inoltre proseguono le sperimentazioni dell’housing first, housing led e micro comunità per un totale di ulteriori 130 posti letto. Infine in via Mambretti si trovano i posti per persone senza dimora con problemi di patologie croniche, di disabilità o di dipendenza e in uscita dal sistema ospedaliero sanitario.

Per il Piano Freddo, invece, progressivamente aumenteranno i posti letto di bassa soglia solo notturni. Sarà potenziata l’accoglienza a Casa Jannacci in via Ortles, con l’aggiunta di oltre 100 posti temporanei in più rispetto ai 500 già attivi. Altre strutture (sia di proprietà dell’Amministrazione che messe a disposizione da enti del Terzo Settore) verranno aperte gradualmente a seconda delle esigenze fino a raggiungere la capienza totale di circa 2.700 posti letto.

“Lo sforzo che il Comune fa per sostenere i più deboli – dichiara l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – è più che raddoppiato nel giro di pochi anni arrivando a mettere in campo un sistema di servizi ed opportunità che non ha eguali in Italia. Nelle notti di inverno, chi non ha una casa sa di poter trovare un posto nelle strutture del territorio. Un impegno per cui vogliamo dire grazie a una città che non si tira mai indietro e che ogni giorno fa la sua parte convinta che l’accoglienza dei più fragili renda più forte l’intera città”.

Tra i servizi per i senza dimora è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inoltre, il numero unico 02 8844 7646 per segnalare la presenza di persone in difficoltà che dormono per strada.

Durante le ore serali il Servizio Segnalazioni gestito dal Comitato Milanese della Croce Rossa e da Fondazione Progetto Arca e coordinato dal Centro Aiuto Stazione Centrale, raccoglierà i bisogni, monitorerà la presenza delle persone senza dimora e coordinerà il servizio delle 19 associazioni del Terzo Settore che mettono a disposizione le Unità Mobili notturne (ordinarie e specialistiche) per presidiare ogni notte la città. Anche quest’anno avranno a disposizione circa 15 posti letto presso il Piccolo Rifugio riservati ai clochard che vengono individuati di notte dalle unità mobili e convinti ad accettare il ricovero nei centri e che potranno quindi passare la notte in uno dei posti riservati alle emergenze. Il giorno successivo, attraverso il Casc, potranno verificare le possibilità di sistemazione.