Taxi, La Russa (Aci): “Servono più licenze” [VIDEO]

“Milano ha bisogno di maggiori taxi, invito Regione e Comune a trovare un accordo” sulle licenze. La sollecitazione arriva dal presidente di Aci Milano Geronimo La Russa. Durante un convegno organizzato dal gruppo Lega al Pirellone, dal titolo “Diesel, elettrico, ibrido: tra blocchi e divieti quale futuro per l’auto pulita”, La Russa ha ricordato che “a Milano le licenze per i taxi sono ferme da 16 anni”. “Il Comune – ha poi proseguito il presidente di Aci Milano – ha ipotizzato la possibilità di mettere nuove licenze, in una città come Milano che sta galoppando rispetto a 16 anni fa bisogna aumentarle queste licenze”. Da qui dunque l’invito “a Regione e Comune a trovare un accordo” perché, ha ribadito “Milano ha bisogno di maggiori taxi”. Al convegno hanno partecipato tra gli altri anche il consigliere regionale della Lega e vice presidente della Commissione Trasporti Andrea Monti, l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo, l’ assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli, il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani e la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto. (MiaNews)