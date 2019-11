Chiusura vendemmia, addio a 1 bottiglia su 4 ma elevata qualità

L’arrivo del maltempo chiude la vendemmia 2019 in Lombardia con un taglio di quasi il 25% alla produzione rispetto al 2018, ovvero una bottiglia in meno su quattro, però di qualità ottima. A dirlo è il consueto bilancio annuale di Confindustria Lombardia, che spiega come ad influire sull’andamento stagionale siano stati da una parte le grandinate e l’insolito freddo di maggio, e dall’altra il calo produttivo fisiologico dopo annate abbondanti come quella dello scorso anno. La Lombardia in termini di vini conta ben 5 etichette DOCG, 21 DOC e 15 marchi IGT, con Pavia e Brescia le province più vocate. “Un patrimonio di cultura, conoscenza e biodiversità” lo definisce il Presidente di Confindustria Lombardia Paolo Voltini, con il record storico di circa 271 milioni di euro all’anno per l’export di etichette lombarde nel mondo.