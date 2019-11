Trovata iguana in fin di vita al Monte Sella

Martedì mentre stava eseguendo il suo sopralluogo periodico presso la “Montagnetta di San Siro”, un tecnico ha visto un’iguana verde a terra di fianco ad una pianta, praticamente immobile e riversa su un fianco. Dopo averla presa e messa al riparo ha contattato l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Una volta sul posto gli operatori dell’associazione hanno preso in custodia l’animale e lo hanno posizionato su un tappetino riscaldante per fornire subito calore all’iguana. Trasferita in sede, l’iguana ha iniziato a riprendere vitalità e a muoversi. Soltanto a distanza di 2 giorni dal ritrovamento ha iniziato anche a mangiare, segno che la sua condizione fisica finalmente è tornata ad essere normale. “Lasciare un animale a sangue freddo all’aperto in questo periodo con queste temperature, significa condannarlo a morire” ha dichiarato Ermanno Giudici presidente ENPA Milano. Possiamo ipotizzare che possa essere scappato accidentalmente dalla sua teca: se così fosse ci auguriamo che il suo proprietario possa vedere questo appello e riconoscerla dalle foto, mettendosi in contatto con noi. Ma potrebbe anche essere stato abbandonato: ci rivolgiamo pertanto a tutti coloro che possano essere stati testimoni di questo fatto e li invitiamo a contattarci. In entrambe i casi il numero per mettersi in contatto con ENPA è: 029706421. Come sempre in questi casi ci preme anche lanciare il consueto appello: non acquistate mai animali, soprattutto selvatici e non domestici. Questo ennesimo ritrovamento porta ancora una volta alla luce la difficoltà di gestione di questi animali: nonostante sia previsto per legge non esistono sul nostro territorio strutture in grado di ospitarli ma soltanto la nostra associazione è in grado di intervenire. Un argomento sul quale da tempo ci battiamo, in particolare con il Comune e la Città Metropolitana di Milano, cercando di sottoporre questa questione alle Istituzioni. Che al momento restano, purtroppo, sorde.”