Maltempo, la Lombardia pronta ad aiutare Venezia e Matera

“Questa mattina ho chiamato i governatori di Veneto e Basilicata, Luca Zaia e Vito Bardi, per esprimere la solidarieta’ e vicinanza di Regione Lombardia per la drammatica situazione che si sta verificando nei loro territori

flagellati dall’ondata di maltempo, in particolare a Venezia e Matera. Ho inoltre offerto ad entrambi l’aiuto di uomini e mezzi della nostra Protezione Civile qualora vi fosse la necessita’”. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sulle situazioni di maltempo che si stanno registrando nelle ultime ore in alcune zone del Paese.