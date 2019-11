BookCity Milano, i libri invadono la città

Parte oggi BookCity Milano, la festa del libro che invaderà la città per 5 giorni. Stasera alle20.30, al Teatro Dal Verme (via S. Giovanni sul Muro, 2), il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel corso dell’evento di apertura, consegnerà il Sigillo della Città al romanziere basco Fernando Aramburu, vincitore del Premio Strega Europeo 2018 con il libro “Patria”.

BookCity promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Coinvolge l’intera filiera del libro: editori grandi e piccoli, librai, bibliotecari, autori, traduttori, grafici, illustratori, blogger, studenti, professori, lettori occasionali o forti, di ogni età, così come chi alla lettura è stato sinora estraneo. Saranno presenti più di 3000 autori in più di 1500 eventi gratuiti, saranno coinvolte più di 1400 classi di scuole, 400 volontari e 250 sedi. Gli appuntamenti di BOOKCITY MILANO sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato.

Il programma è consultabile sul sito www.bookcitymilano.it