“Noi restituiamo nella misura in cui ci viene chiesto e veniamo messi in condizione di farlo”. Questa la risposta del sindaco Giuseppe Sala all’affermazione del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a margine del dibattito organizzato da Huffington Post Italia alla fondazione Feltrinelli di viale Pasubio. “Per esempio le ex municipalizzate milanesi sono un esempio di buona gestione. Vogliamo trovare una formula per cui allargano il loro raggio di azione anche altrove? Parliamone – ha proposto il primo cittadino -‘ Non credo che abbiamo un istinto egoistico”. E sulla presenza delle imprese straniere sul territorio milanese, Sala ha aggiunto: “È casuale che oggi delle 8mila multinazionali che ci sono in Italia, 4300 siano a Milano? – ha chiesto il primo cittadino -, Si trovano più rassicurate qua, vedono che il sistema funziona. E che facciamo, le cacciamo via? Ad oggi è vero che Milano sta un po’ fagocitando tutta la crescita che il nostro Paese potrebbe meritare ma se mi chiedete da sindaco di Milano è giusto, dico di no”. (MiaNews)