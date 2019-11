E’ morta a 95 anni la scrittrice e giornalista Elda Lanza. Conosciuta al grande pubblico come prima presentatrice della Rai e poi come nuova signora del giallo italiano è morta a Castelnuovo Scrivia (Alessandria), dove risiedeva da anni, dopo aver vissuto a lungo a Milano, città in cui era nata il 5 ottobre 1924. La scrittrice, che in questi anni era stata più volte ospite di Radio Lombardia, aveva studiato all’Università Cattolica e alla Sorbona di Parigi dove fu allieva, tra gli altri, di Jean Paul Sartre. Nel 2012 inizia la sua carriera di giallista con “Niente lacrime per la signorina Olga” (Salani) alla quale seguiranno altri 8 romanzi l’ultimo dei quali “Rosso sangue” di poche settimane fa.