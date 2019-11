Segre, presidio di solidarietà alla sinagoga di via Guastalla

Una manifestazione spontanea, lanciata in poche ore, con una piccola folla di milanesi radunati davanti alla sinagoga di via Guastalla. E’ l’inizativa con cui, in attesa di quella promossa per lunedì prossimo al Memoriale della Shoah “Milano non odia: insieme per Liliana”, la Comunità ebraica milanese, insieme a tanti cittadini, ha voluto dare un segnale di solidarietà a Liliana Segre. Presenti tra gli altri, la direttrice del teatro Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah, il deputato Pd Emanuele Fiano, il presidente della Comunità Ebraica Milo Hasbani. Ieri intanto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha avuto un incontro riservato con Liliana Segre nell’abitazione milanese della senatrice oggetto di continue minacce, molte delle quali dall’area dei sostenitori dello stesso Salvini.