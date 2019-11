Renzi a Sala: “Sono uomo assist”

“Quando c’era da passare il pallone per Expo te l’ho passato così come per la vittoria delle Olimpiadi 2026. C’è da buttare in rete palla la per le amministrative 2021 e continueremo a passarla facendo gioco di squadra”. È stata questa la risposta che il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dato, dal palco de Linkiesta Festival al teatro Franco Parenti, al sindaco Giuseppe Sala che lo aveva definito poco prima un “solista”. “È finito il tempo in cui giocavo da centravanti – ha aggiunto l’ex premier -. Ora il mio ruolo è passare il pallone, essere un uomo assist”.