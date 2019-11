Postmodern Jukebox: lunedì a Milano l’ensemble vintage

I POSTMODERN JUKEBOX sono tra gli artisti più affezionati al nostro Paese, e sono pronti a tornare a Milano a circa 2 anni dall’ultima volta nel capoluogo lombardo e uno dal concerto natalizio in quel di Varese:

POSTMODERN JUKEBOX – “Welcome to the Twenties 2.0 World Tour”

Lunedì 11 NOVEMBRE 2019 @ Alcatraz – MILANO

ORARI

Apertura porte: ore 20.00

Concerto: ore 21.30

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev / € 30,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili sui circuiti Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster e in cassa la sera del concerto. Diffidate dai circuiti di vendita non ufficiali!

L’ensemble PMJ è composto da musicisti e cantanti eccezionali che vi faranno (ri)vivere un’esperienza indimenticabile con i grandi classici della musica internazionale, rivisitati spaziando dal pop al rock, dallo swing all’R&B, dal jazz al soul. Lo scorso 25 ottobre il collettivo ha pubblicato un nuovo album, “Throwback Clapback”, una compilation di hit pop riadattate in chiave retrò, che il pubblico italiano potrà cantare a squarciagola. Il disco verrà presentato nel Welcome to the Twenties 2.0 World Tour e il talentuoso cast della leg europea è stato recentemente annunciato dal collettivo:

Cristina Gatti – Vocalist

Benny Benack III – Emcee

Olivia Kuper Harris – Vocalist

Von Smith – Vocalist

Sara Niemietz – Vocalist

Jabu Graybeal – Tap Dancer

Special Guests

Tim Kubart – Tambourine Guy

Casey Abrams – Special Guest Emcee

Il progetto Postmodern Jukebox è stato avviato nel 2009 da Scott Bradlee e da allora ha registrato più di 2 milioni di fan su Facebook, oltre 4 milioni su You Tube e decine di spettacoli sold out nel mondo. La carovana non si arresta e continua a portare il suo show ovunque, invitando i partecipanti a fare un salto indietro nel tempo, un tempo più semplice e spensierato. PMJ celebrano con il Welcome to the Twenties 2.0 World Tour i primi 10 anni di musica toccando 250 città, tra USA, Canada, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Il loro spettacolo promette di portare in giro la buona cultura musicale pop e lo stile senza tempo, la passione per la musica jazz e il talento. Questo è un invito ad una festa sensazionale, in cui vi sentirete negli anni ’20, come parte del romanzo Il Grande Gatsby.