Il San Gerardo di Monza diventerà Irccs, parte la procedura

Il percorso per la trasformazione in IRCCS dell’Ospedale San Gerardo di Monza può partire ufficialmente. Ne dà notizia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, al termine della cabina di regia istituita nei mesi scorsi su mandato del Consiglio regionale. Il gruppo di lavoro, composto dai consiglieri e dagli assessori regionali di riferimento per questo territorio, è stato chiamato a valutare una revisione dei confini delle ASST di Monza e della Brianza. “L’avvio del percorso di accreditamento presso il Ministero della Salute – aggiunge Gallera – rappresenta una opportunità fondamentale per il territorio e per l’intera Regione in termini di cura, assistenza e ricerca scientifica. Andremo a rafforzare il sistema degli IRCCS pubblici e a qualificare il San Gerardo quale Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate in Medicina di precisione, raccogliendo e valorizzando in modo multidisciplinare e trasversale le competenze distintive dell’attuale Azienda sociosanitaria”. La cabina di regia ha esaminato la relazione del direttore Generale dell’ASST di Monza Mario Alparone, accogliendo la proposta di avvio del percorso. “Nei prossimi giorni – spiega l’assessore regionale al Welfare – proporrò alla Giunta un provvedimento specifico che affida all’ASST il compito di formalizzare l’avvio dell’iter necessario, in partnership con la Fondazione di Monza e della Brianza della Mamma e del Bambino, che sarà parte integrante del nuovo progetto”.”Il trasferimento del Distretto socio sanitario di Desio (attualmente appartenente all’ASST di Monza) nell’ASST di Vimercate – sottolinea ancora Gallera – sarà accompagnato da un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, dell’ATS della Brianza e dell’ASST di riferimento, al fine di garantire la salvaguardia e il possibile rafforzamento dell’offerta sanitaria e dei servizi per i cittadini del territorio”.