Auto MM incendiate: rogo doloso

È certamente doloso l’incendio che ha distrutto cinque automobili di servizio di MM in via delle Forze Armate a Milano di cui la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Il rogo non ha comunque impedito, giovedì mattina, di aprire la sede regolarmente assicurando le attività normali di sportello. “Non è la prima volta che assistiamo a episodi di insensata violenza, ma questo vile atto è senza precedenti e non deve essere sottovalutato. Ringraziamo le nostre colleghe e i nostri colleghi che, nonostante l’accaduto, proseguono l’attività quotidiana in supporto alle istituzioni nel rapporto con le persone, nella tutela delle fasce più deboli nonché nell’azione di contrasto all’illegalità”, hanno commentato Simone Dragone e Stefano Cetti, presidente e direttore generale di MM Spa. Anna Scavuzzo, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, ha sottolineato “il lavoro quotidiano svolto da MM, insieme alle forze di polizia e alla polizia locale, per ripristinare la legalità negli alloggi popolari, che non si ferma». Gabriele Rabaiotti, assessore comunale ai lavori pubblici e alla casa, ha espresso massima solidarietà ai colleghi di MM. In questi 5 anni dall’inizio della gestione MM sono stati recuperati 900 appartamenti, occupati abusivamente, e restituiti alla comunità.