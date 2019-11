Martedì scorso gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione di Milano Centrale hanno arrestato un cittadino palestinese, di 18 anni, per tentato furto. L’uomo – su segnalazione di un addetto alla biglietteria degli autobus in partenza per gli aeroporti milanesi, in piazza Luigi di Savoia – è stato bloccato mentre stava prelevando dalla stiva del mezzo due bagagli di proprietà di due turisti greci, che li avevano appena depositati in attesa della partenza. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato subito fermato dagli agenti e, non essendo stato in grado di indicare il contenuto dei bagagli con cui è stato trovato, è stato arrestato.