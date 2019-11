I Vigili del Fuoco di Milano hanno omaggiato stamane i tre colleghi morti a seguito dell’esplosione a Quargnento, in provincia di Alessandria. Nel cortile della caserma del comando provinciale in via Messina sono risuonate le sirene dei mezzi di soccorso, mentre i Vigili del Fuoco, disposti in fila davanti ai mezzi, hanno osservato un minuto di silenzio.