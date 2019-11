Pink Floyd Legend al Teatro dal Verme di Milano

“Atom Heart Mother” il concerto-evento che ha incassato il tutto esaurito in ogni sua data, dagli Arcimboldi di Milano allo Sferisferio di Macerata, dal Teatro Romano di Ostia Antica a quello di Verona, dall’Augusteo di Napoli al Colosseo di Torino​,​ alla Sala Santa Cecilia di Roma, torna a Milano, al Teatro dal Verme il 26 e 27 novembre.

Protagonisti i Pink Floyd Legend, oggi riconosciuti, da pubblico e critica, come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e che solo negli ultimi tre anni si è esibito davanti a più di 70000 spettatori.

Un successo ottenuto anche grazie alla realizzazione “unica e speciale” della celebre suite: dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli ad eseguire ATOM nella versione integrale accompagnati da Coro e Orchestra (oltre centoquaranta elementi tutti diretti da Giovanni Cernicchiaro) seguendo la partitura originale e autografata del compositore Ron Geesin con il quale i Legend hanno sottoscritto, a Londra, un sodalizio artistico.

Nel corso del concerto non mancheranno poi i più grandi successi del gruppo britannico, da quelli degli esordi a​ ​quelli più recenti, che i Pink Floyd Legend suoneranno nella loro classica formazione.

I Legend oltre al tour di ATOM (che proseguirà a Torino, Sanremo, Firenze…) sono attualmente impegnati in un altro prestigioso progetto di danza e musica dal vivo, dal titolo SHINE Pink Floyd Moon con le coreografie e la regia di Micha van Hoecke e interpretato dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani: un immaginifico viaggio nel mondo della luna su uno spazio scenico in continua trasformazione grazie a sapienti giochi luce, laser e videoproiezioni. Dopo l’anteprima assoluta il 5 giugno al Teatro Pergolesi di Jesi, SHINE è andato in scena in prima mondiale al Ravenna Festival l’8 giugno, per continuare ad Assisi, al Parco Archeologico Scolacium di Borgia (CZ), Verona, Macerata, L’Aquila per proseguire, a partire da novembre, con la stagione 2019/2020 nei maggiori teatri italiani.

PINK FLOYD LEGEND

FABIO CASTALDI – Basso, Voce, Gong

ALESSANDRO ERRICHETTI – Chitarra, Voce

EMANUELE ESPOSITO – Batteria

SIMONE TEMPORALI – Tastiere, Voce

PAOLO ANGIOI – Chitarra acustica, elettrica e 12 corde, Basso, Voce

con

AnderTool – Video/Audio Effects, Keytar, Chitarra acustica

e con

LEGEND ORCHESTRA

& LEGEND CHOIR

(Corale Polifonica Sforzesca di Milano – M° Fabio Moretti

Coro Suono Antico Città di Merate (Lc) – M° Damiano Rota

Ensemble Florete Flores di Bollate (Mi) – M° Mirko Luppi

Coro Accademia H. Villa Lobos di Paderno Dugnano (Mi) e

Coro Sesto Sound Gospel di Sesto San Giovanni (Mi) – M° Giuseppe Guglielminotti Valetta

Vox Aurae Choir di Arese (Mi) – M° Luca Pasqua

Coro Polifonico Le Dissonanze di Monza (MB) – M° Luca Scaccabarozzi

Corale Ponchielli – UTE di Sesto San Giovanni (Mi))