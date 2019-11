Razzismo, Balotelli dice basta: “State impazzendo ignoranti, siete la rovina”

Ennesima macchia sulla serie A, ennesimo affronto ai valori dello sport. Sono gli ululati rivolti a Mario Balotelli dalla curva dell’Hellas Verona, a cui hanno fatto seguito le dichiarazioni del capo ultras della curva veronese Luca Castellini secondo il quale “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”, nonostante la cittadinanza italiana.“Qua non c’entra più il calcio” le parole affidate ai social dell’attaccante neo-acquisto del Brescia. “State impazzendo ignoranti. Siete la rovina” continua Balotelli nel post, “però quando Mario faceva, e vi garantisco farà ancora, gol per l’Italia vi stava bene vero? […] Basta mandare giù ora, basta lasciare stare.” Dello stesso avviso dell’ex giocatore di Milan e Inter – già al centro di altri episodi di razzismo in passato – è il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, certo che si debba intervenire al più presto per iniziative concrete contro l’intolleranza e la discriminazione. “Ma ancora guardano il colore della pelle?” il commento della senatrice a vita Liliana Segre, presente oggi all’Università Statale di Milano e protagonista proprio pochi giorni fa della proposta in Senato per istituire una commissione parlamentare contro l’odio.