Meazza patrimonio Unesco? Per Sala proposta ‘per dare fastidio’

La proposta di candidare il Meazza a patrimonio Unesco “non aiuta perché ormai siamo sul dibattito tecnico. Io credo che la città non stia rifiutando l’idea di un nuovo stadio, ma bisogna trovare delle formule che siano sostenibili, dal punto di vista finanziario e di quello che si edificherà. Se si va su questi elementi ho un po’ l’impressione che sia un po’ una cosa per dare un po’ fastidio”. Lo ha affermato il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia di deposizione delle corone al Sacrario dei Caduti in piazza Sant’Ambrogio. La proposta sarà portata domani in Consiglio regionale dalla Lega con una mozione che ricalca quella presentata dal Carroccio in Consiglio comunale la scorsa settimana e bocciata dall’Aula di Palazzo Marino. Parlando più in generale dei rapporti con la Regione dopo le divergenze delle ultime settimane come su taxi e botteghe storiche il sindaco ha poi affermato “Non siamo allineati su tante cose, su altre cose collaboriamo. I rapporti personali tra me e Fontana sono anche buoni, ogni tanto vola qualche parola in più ma non è quello il problema: bisogna collaborare”.