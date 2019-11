“Cammini di consapevolezza”, camminare e meditare

“Cammini di consapevolezza. L’arte della mindfulness on the road”, è il nuovo libro della psicologia e psicoterapeuta Maria Beatrice Toro, una co-edizione Morellini Editore-Yoga Journal Italia .E’ il primo libro tutto italiano che parla di cammino e mindfulness. Nel volume sono racchiuse pratiche millenarie e proposte recenti per raccontare com’è possibile oggi,in un mondo così frenetico, praticare un’attività che porta grandi benefici non solo percorrendo chilometri ma anche camminando solo per qualche minuto.Il libro si propone di accompagnare il lettore in un percorso che porta a coniugare la salute fisica con l’equilibrio interiore,riscoprendo in sé un “cuore da viaggiatore: aperto a tutto, attaccato a nulla”.

