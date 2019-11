Commissione Segre, Sala: sorpreso soprattutto da astensione Forza Italia

“È qualcosa di davvero difficile da commentare, non capisco perché la politica abbia sempre bisogno di dividersi anche su questioni su cui sarebbe così facile stare uniti. Sono sorpreso soprattutto dalla astensione di Forza Italia, quello non me lo sarei mai aspettato”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia per 12 nuovi cittadini illustri al Famedio, sul voto al Senato sulla Commissione per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. (MiaNews)