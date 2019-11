Musei, a Brera la coda diventa ludica

Una guida per stare in coda senza annoiarsi. A partire da questo fine settimana ogni prima domenica del mese a coloro in attesa per visitare la famosa Pinacoteca di Brera sarà distribuito un opuscolo – in italiano e inglese – con giochi e attività, pensato soprattutto per coloro che accedono al museo per la prima volta. “La mappa… per una coda ludica!” conterrà al suo interno tante informazioni e spunti per stimolare la curiosità degli ospiti: oltre ad aiutarli nell’orientamento lungo il percorso, l’opuscolo svelerà piccoli segreti della collezione, indizi per rintracciare i principali capolavori, suggerimenti su dove riporre i propri oggetti, enigmi sui comportamenti da non adottare, labirinti e indovinelli.