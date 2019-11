Fondi per completare la ciclovia della Val Brembana

Regione Lombardia cofinanzia il completamento della pista ciclopedonale della Valle Brembana a Zogno stanziando 600.000 euro per coprire il 50% dei costi

dell’intervento. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. Lo stanziamento della Regione cofinanzia la realizzazione di un tratto di percorso ciclabile 3,5 km in

Comune di Zogno dall’incrocio tra via Pietro Ruggeri e via degli Alpini alla galleria in localita’ ‘Grotta delle meraviglie’. Questo permettera’ il ricongiungimento del percorso ciclabile dell’alta valle fino al Comune di Piazza Brembana con quello gia’ esistente verso sud da Bergamo a Sedrina. In questo modo la valle viene dotata di un’unica ciclovia per un totale di circa 35 Km. L’opera, da 1,2 milioni di euro, viene finanziata anche per 300.000 euro dalla Provincia di Bergamo, per 100.000 euro dal Bacino imbrifero montano e per i restanti 200.000 dal Comune.