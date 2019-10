Dall’inizio del servizio la circolazione sulla M3 tra il capolinea Comasina e la stazione Maciachini si svolge con bus sostitutivi per permettere la rimozione di un mezzo per il lavaggio delle gallerie che ha avuto un problema nella notte e ha ritardato l’apertura della tratta. Lo comunica Atm, spiegando che 35 bus garantiscono il servizio sulla tratta di linea sospesa. Tra Affori Centro, Dergano e Maciachini è possibile usare anche il bus 70. In alternativa alla stazione ferroviaria di Affori FN è possibile usare le stazioni di Domodossola, Cadorna o Garibaldi. La circolazione è regolare tra Maciachini e il capolinea S. Donato. Presenti in stazione gli assistenti alla clientela che indicano ai passeggeri le modalità alternative di viaggio. Atm ha predisposto un piano di informazione con annunci in metropolitana e superficie, news sul sito, notifiche sull’app, aggiornamenti sul canale Twitter @Atm_informa e sui monitor presenti in banchina e in stazione. Atm conclude la sua nota con una scusa ai passeggeri: “la squadra di tecnici del pronto intervento – dice la nota – sta lavorando per riattivare la circolazione sull’intera linea nel più breve tempo possibile”