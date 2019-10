Cocaina nel powerbank, arrestato pusher 39enne [VIDEO]

Gli agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso due giorni fa, verso le 23.40, un 39enne gambiano mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente in via Melchiorre Gioia. L’uomo, che a bordo della propria vettura Polo nascondeva altri due involucri di droga sotto il posacenere, aveva con sé anche una powerbank il cui aspetto ha subito insospettito gli inquirenti. Un controllo approfondito ha permesso di scoprire come la batteria di supporto fosse in realtà solo un nascondiglio contenente altri 7 grammi di cocaina. La perquisizione domiciliare in un’abitazione di Cesano Maderno ha portato al sequestro di 1700 euro in contanti nascosti dentro un libro.