NIGHTWISH: in concerto a Milano a Dicembre 2020

I finlandesi NIGHTWISH giocano d’anticipo e annunciano il loro prossimo tour mondiale per fine 2020! Non può naturalmente mancare la tappa italiana…

NIGHTWISH – World Tour 2020

+ special guests

Giovedì 3 DICEMBRE 2020 @ Lorenzini District – MILANO

Apertura porte: ore 16.30

Inizio concerti: ore 19.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €60,00

Biglietti in prevendita su Ticketone a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 30 ottobre 2019.

Come da tradizione, i Nightwish, oltre a regalare performance indimenticabili, saranno supportati da una produzione mozzafiato fra pyro e visual, riconfermandosi in assoluto una delle realtà consolidate del symphonic metal da oltre 20 anni, prima con la splendida soprano Tarja Turunen, poi con Anette Olzon e oggi con la prorompente Floor Jansen, frontwoman dal 2013.

Manca un anno al grande evento, è vero… Per la prima data ad Amsterdam però, in pochi giorni sono già andati polverizzati più di 15.000 biglietti, agli interessati consigliamo dunque di non esitare troppo perché non in tutti i paesi sarà possibile aggiungere una seconda data!

L’ultimo album dei Nightwish “Endless Forms Most Beautiful” è del 2015, mentre è del 2018 la raccolta antologica rimasterizzata “Decades”. Un nuovo album è in cantiere e dovrebbe uscire finalmente nella primavera del 2020, giusto in tempo per il nuovo tour. Negli ultimi anni il tastierista mastermind della band Tuomas Holopainen ha vissuto una sorta di crisi creativa e ha più volte ribadito: “semplice, non ho più avuto voglia di comporre nuove canzoni e allora mi sono fermato: scrivere musica è una vocazione e va assecondata solo se sei ispirato, non per contratto!”. Nel frattempo la band ha confermato il cambio di line up, che inizialmente sembrava solo provvisorio: il batterista Jukka Nevalainen continuerà a collaborare nelle retrovie ma a causa di acuti disturbi del sonno non potrà più affrontare le tournèe, sostituito in pianta stabile da Kay Hahto, già touring drummer dei Nightwish dal 2014.