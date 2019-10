Due quintali di coca in cinque anni, arresti tra Quarto Oggiaro e Bollate [VIDEO]

Operazione antidroga tra Quarto Oggiaro e Bollate, nella periferia milanese. La Polizia ha arrestato 9 persone, tutti italiani, per traffico e spaccio di grossi quantitativi di cocaina. Un importante contributo alle indagini l’ha dato un collaboratore di giustizia e segue un’inchiesta del 2017 che aveva portato a 23 arresti. Gli sviluppi investigativi hanno consentito di ricostruire tutta la rete di spaccio gestita dal gruppo tra il 2012 e il 2017. Durante tutto il periodo di indagini, le forniture di cocaina, sia per i pusher di Bollate che di Quarto Oggiaro, sono proseguite in modo ininterrotto, mese per mese. In cinque anni, secondo la Polizia, il gruppo ha movimentato quasi 200 chili di cocaina.