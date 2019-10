La Corte d’Appello di Milano ha condannato a pene lievemente ridotte tra i 5 e gli 8 anni di carcere i 4 giovani, processati con rito abbreviato (con l’accusa di tentato omicidio), per aver colpito Niccolò Bettarini con coltellate,

calci e pugni il primo luglio 2018 fuori dalla discoteca milanese ‘Old Fashion’. I giudici, confermando la sentenza di primo grado, hanno disposto un risarcimento, in via provvisionale, di 200mila euro per Bettarini jr. “E’ una sentenza esemplare, che rende giustizia per quel che è successo. Episodi violenti come questo non devono più accadere. I nostri ragazzi devono essere liberi di andare in discoteca in sicurezza”. Così l’avvocato Daniela Missaglia, legale di Niccolò Bettarini.