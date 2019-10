Spreco alimentare, in Lombardia pari a 384 euro a famiglia

In Italia ogni anno ciascuna famiglia getta nella spazzatura cibo per 454 euro. A livello regionale la Lombardia e’ al quarto posto in Italia per spreco alimentare, con 384 euro per nucleo. Cifre importanti che, su base nazionale, significano 36 kg di cibo buttato a testa. E’ partendo da questi dati – ricordati anche dalla Regione – che una nota azienda ha organizzato presso la propria sede di Milano l’incontro ‘Conosciamoci meglio – Non si butta via niente. A tavola senza sprechi’, in cui si e’ parlato anche dell’opera di distribuzione del cibo ai poveri effettuata da numerosi enti non profit. Al dibattito e’ intervenuto Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilita’ della Regione Lombardia. “Ridurre lo spreco alimentare del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030 e’ un obiettivo raggiungibile – ha sottolineato Bolognini -. Bisogna pensare a una ‘comunita’ di pratiche’ che, attraverso la promozione di buone prassi, possa creare valore aggiunto nella realizzazione di ogni progetto di recupero e gestione delle eccedenze alimentari”.