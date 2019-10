Spray al peperoncino in metropolitana. E’ successo oggi pomeriggio alla fermata Cimiano della Linea 2. Alcuni passeggeri hanno avuto disturbi respiratori. Lo rende noto il 118. L‘allerta scattata nel mezzanino, nella zona dei tornelli. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’oridne e i sanitari del 118 . I soccorritori hanno visitato due uomini, una donna, quattro bimbi e tre ragazzini. Sembra che per nessuno sia stato necessario il trasporto in ospedale. La stazione è stata evacuata ed è rimasta chiusa per qualche decina di minuti, anche se i treni hanno continuato a effettuare le corse, senza però fermarsi a Cimiano. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura.